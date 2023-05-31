الأربعاء 31 مايو 2023
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سيارات

سيارات ميني تستقبل شهر يونيو بارتفاع جديد في الأسعار

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات ميني، تستقبل سيارات ميني مطلع شهر يونيو بالزيادات الجديدة علي أسعار السيارات، وجاء ذلك وفقا لما قاله الوكيل المحلي للعلامة التجارية مبني، عن ارتفاع جديد في أسعار سيارات مبني داخل السوق المصري. 

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية أن الأسعار الجديدة لسيارات ميني يتم تطبيقها بداية من  مطلع شهر  يونيو، وشملت الزيادة السيارات التالية :

أسعار ميني كوبر ثلاثة أبواب بالمحرك الأضعف
أوريجينال مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و120 ألف جنيه بزيادة 230 ألف جنيه.
أيكونيك مليون و470 ألف جنيه بدلًا من مليون و220 ألف جنيه بزيادة 250 ألف جنيه.
ريسولت الخاصة مليون و530 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 260 ألف جنيه.

أسعار ميني كوبر ثلاثة أبواب S
أيكوينك مليون و830 ألف بدلًا من مليون و520 ألف بزيادة 310 ألف جنيه.
ريسولت الخاصة مليون و880 ألف جنيه بدلًا من مليون و560 ألف جنيه بزيادة 320 ألف جنيه. 

أسعار ميني كوبر بخمسة أبواب 
أيكوينك مليون و500 ألف جنيه بدلًا من مليون و250 ألف جنيه بزيادة 250 ألف جنيه.

أسعار ميني كانتري مان 
أوريجينال مليون و600 ألف بدلًا من مليون و330 ألف بزيادة 270 ألف جنيه.
أيكونيك مليون و750 ألف بدلًا من مليون و460 ألف بزيادة 290 ألف جنيه.

أسعار ميني كانتري مان S 
أيكونيك 2 مليون و150 ألف جنيه بدلًا من مليون و780 ألف جنيه بزيادة 370 ألف جنيه.
 

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