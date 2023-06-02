بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

مواقف وطرائف أبطالها دببة، شهدتها مؤخرا الولايات المتحدة، وتركيا، فقد فوجئ عمال أحد المخابز بالولايات المتحدة، حين اقتحم أحد الدببة المخبز بولاية كونتيكت الأمريكية ليتذوق الكعك الذي نال إعجابه بشدة، فالتهم 60 منه وكاد ينهي المنتج بكامله.

شهد الحادث العمال بمخبز في بلدة إيفون بالولاية، وكان اللص هو دب أسود. لم يترك اللص غنيمته إلا بعد أن تمكن العاملون من إخافته.

الدب السكران

ومن الأحداث الطريفة للدببة، ما فعله دب تركي، فقد أنقذ حراس دب بني صغير في حديقة وطنية بتركيا، بعد أن أكل نبتة العسل المجنون، أو ديلي بال بالتركية، هو نوع من عسل الرودودندرون.

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تظهر اللقطات الدب في حالة ذهول وترنح قبل نقله إلى طبيب بيطري لتلقي العلاج.

دب يتجول في الفندق

وفي وقت سابق، تفاجأ موظف في فندق ستانلي في ولاية كولورادو الأمريكية بضيف من نوع مختلف، وكان ذلك الضيف دبا.

وتجول الدب في بهو الفندق لبرهة قبل أن يغادر من دون الإضرار في المكان.

وقالت الإدارة إن ضيوف الفندق الـ300 كانوا نياما وقت الحادثة.

بينما تسلق دب حائط فندق في ولاية مونتانا الأمريكية ودخل من خلال نافذة لأخذ غفوة في حمام فندق بيج سكاي.

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