الجمعة 02 يونيو 2023
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سيارات

فورد تستقبل يونيو بزيادة تقترب من 200 ألف جنيه

سيارات فورد، فيتو
سيارات فورد، فيتو

سيارات فورد، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد، الزيادة الجديدة التي اطلقتها الشركة على أسعار سيارات  فورد داخل السوق المحلي وشملت  سيارات فورد فوكاس 2023 الفيس ليفت الجديدة.

وأكدت الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد على أن الأسعار الجديدة لسيارات فورد  يتم تطبيقها بداية من مطلع يونيو الجاري لعام 2023، داخل المعارض المصرية.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فورد فوكاس فيس ليفت في مصر
 

يصل سعر الفئة الاولي فورد فوكس اتوماتيك / Trend 4d بسعر 990 ألف جنيه بدلًا من 840 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.
 

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يصل سعر الفئة الثانية فورد فوكس اتوماتيك / Connected 5d بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلًا من 860 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه. 
 

يصل سعر الفئة الثالثة فورد فوكس اتوماتيك / Connected 4d بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 870 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الرابعة فورد فوكس اتوماتيك / Titanium 4d بسعر مليون و85  ألف جنيه بدلًا من 905 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الخامسة فورد فوكاس تيتانيوم 5 باب بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من 900 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه. 

مواصفات محرك سيارات فورد فوكاس 2023
 

حصلت سيارات فورد علي محرك 1500 سي سي 3 سلندر بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر 

وناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات وجر 

ويبلغ متوسط استخدام السيارة للوقود 5.5 لتر لكل 100 كم. وحملت السيارة تصميم جديد كليًا في الامام والخلف مع تغييرات في شكل السيارة والتجهيزات الداخلية فيها، ومزيد من توفير الوقود.

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