الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

تحديث جديد في أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي

سيارات , فيتو
سيارات , فيتو

سيارات شيري، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، عن ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي خلال شهر يونيو لعام 2023، وتتراوح قيمة الزيادات ما بين 20 حتي 30 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات  شيري في مصر. 

ونرصد في التقرير التالي أحدث أسعار سيارات شيري وهي كالتالي:-

 

سيارات شيري اريزو 5 موديل 2023
 

يصل سعر أول فئة بيزلاين 440 ألف جنيه بدلًا من 415 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.
 

Advertisements

يصل سعر ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 485 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.
 

يصل سعر ثالث فئة هاي لاين 510 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه بزيادة  30 ألف جنيه. 

شيري تيجو 3 موديل 2023
وارتفع سعر السيارة في فئتها الوحيدة في مصر بقيمة 590 ألف جنيه بدلًا من 560 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه. 

سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023
 

يصل سعر أول فئة 705 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة 765 ألف جنيه بدلًا من 730 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.

ارتفاع جديد في أسعار سيارات هيونداي مستهل يونيو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

شيري تيجو 3 شيري أريزو 5 شيري اريزو شيري تيجو 7 شيري تيجو تيجو تيجو 7 تيجو 3 سعر السيارة

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في أسعار سيارات هيونداي مستهل يونيو

سيارات ميني تستقبل شهر يونيو بارتفاع جديد في الأسعار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية