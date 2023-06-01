تحديث جديد في أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي
سيارات شيري، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، عن ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي خلال شهر يونيو لعام 2023، وتتراوح قيمة الزيادات ما بين 20 حتي 30 ألف جنيه.
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات شيري في مصر.
ونرصد في التقرير التالي أحدث أسعار سيارات شيري وهي كالتالي:-
سيارات شيري اريزو 5 موديل 2023
يصل سعر أول فئة بيزلاين 440 ألف جنيه بدلًا من 415 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.
يصل سعر ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 485 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.
يصل سعر ثالث فئة هاي لاين 510 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.
شيري تيجو 3 موديل 2023
وارتفع سعر السيارة في فئتها الوحيدة في مصر بقيمة 590 ألف جنيه بدلًا من 560 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.
سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023
يصل سعر أول فئة 705 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.
يصل سعر ثاني فئة 765 ألف جنيه بدلًا من 730 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.
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