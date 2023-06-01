الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

مابولولو, فيتو
مابولولو, فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، يواصل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023 بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة الـ 30. 

وحقق حرس الحدود الفوز على أسوان 1-0، وإنبي علي غزل المحلة 1-0 في الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويتساوى محمد شريف مهاجم الأهلي مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك وجون أوكلي مهاجم المقاولون وسمير فكري لاعب الداخلية بـ 9 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري.

 

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هداف الدوري المصري الممتاز 2023


مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون  9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

جريندو لاعب المصري  7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 7 أهداف 

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي  6 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي  5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة  لاعب المقاولون 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري  5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف

عمر سافيولا لاعب المقاولون 5 أهداف

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز 


الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية    .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الإسماعيلي  ..  9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان..  7.00 مساء باستاد حرس الحدود

إنبي ضد غزل المحلة..   9.30 مساء باستاد بتروسبورت

 

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد..  8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

 

المصري ضد الأهلي  مؤجل

ترتيب هدافي الدوري المصري، أوكلي وسمير فكري يتساويان مع نجمي الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

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