ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، يواصل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023 بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة الـ 30.

وحقق حرس الحدود الفوز على أسوان 1-0، وإنبي علي غزل المحلة 1-0 في الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتساوى محمد شريف مهاجم الأهلي مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك وجون أوكلي مهاجم المقاولون وسمير فكري لاعب الداخلية بـ 9 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري.

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هداف الدوري المصري الممتاز 2023



مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

جريندو لاعب المصري 7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 7 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 6 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري 5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف

عمر سافيولا لاعب المقاولون 5 أهداف

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز



الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الإسماعيلي .. 9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان.. 7.00 مساء باستاد حرس الحدود

إنبي ضد غزل المحلة.. 9.30 مساء باستاد بتروسبورت

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد.. 8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

المصري ضد الأهلي مؤجل