ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي إنبي ضد غزل المحلة، وحرس الحدود ضد أسوان.

وانطلقت أمس الأربعاء مباريات الجولة الـ 30 للدوري المصري بمواجهتي البنك الأهلي ضد الداخلية 3-1، والمقاولون مع الإسماعيلي 2-2.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويتربع النادي الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 42 نقطة من 30 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- البنك الأهلي 34 نقطة من 30 مباراة

12- الإسماعيلي 33 نقطة من 29 مباراة

13- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 30 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الإسماعيلي .. 9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان.. 7.00 مساء باستاد حرس الحدود

إنبي ضد غزل المحلة.. 9.30 مساء باستاد بتروسبورت

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد.. 8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

المصري ضد الأهلي مؤجل