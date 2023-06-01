الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم؛ فيتو

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي إنبي ضد غزل المحلة، وحرس الحدود ضد أسوان

وانطلقت أمس الأربعاء مباريات الجولة الـ 30 للدوري المصري بمواجهتي  البنك الأهلي ضد الداخلية 3-1، والمقاولون مع الإسماعيلي 2-2.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

-إعلانات-

ويتربع النادي الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري  

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة من 30 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- البنك الأهلي  34 نقطة من 30 مباراة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة من 29 مباراة
13- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 30 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية    .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الإسماعيلي  ..  9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان..  7.00 مساء باستاد حرس الحدود

إنبي ضد غزل المحلة..   9.30 مساء باستاد بتروسبورت

 

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد..  8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

 

المصري ضد الأهلي  مؤجل

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ30

بمعنويات مرتفعة، إنبي يستضيف غزل المحلة بالدوري المصري اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب الدوري المصري الدوري المصري مباريات اليوم انبي ضد غزل المحلة حرس الحدود ضد أسوان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

تحت شعار الهروب من الهبوط، أسوان يواجه حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

بمعنويات مرتفعة، إنبي يستضيف غزل المحلة بالدوري المصري اليوم

تعادل المقاولون والإسماعيلي 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ30

الأكثر قراءة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع المعدن الأصفر اليوم الخميس 1-6-2023 في السعودية

أسعار الشوفان اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار العدس اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية