الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري، أوكلي وسمير فكري يتساويان مع نجمي الأهلي والزمالك

مابولولو يتصدر ترتيب
مابولولو يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز،فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري  جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.

ويتساوي محمد شريف مهاجم الأهلي مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك وجون أوكلي مهاجم المقاولون وسمير فكري لاعب الداخلية بـ 9 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري.

هداف الدوري المصري الممتاز 2023

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

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محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون  9 أهداف 

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف 

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 8 أهداف 

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

جريندو لاعب المصري  7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف 

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 7 أهداف 

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي  6 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي  5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة  لاعب المقاولون 5 أهداف

 مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري  5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف

عمر سافيولا لاعب المقاولون 5 أهداف

محمد حمدي زكي

وتستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي إنبي ضد غزل المحلة، وحرس الحدود ضد أسوان. 

وانطلقت أمس الأربعاء مباريات الجولة الـ 30 للدوري المصري بمواجهتي  البنك الأهلي ضد الداخلية 3-1، والمقاولون مع الإسماعيلي 2-2.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

هداف الدوري المصري الممتاز 2023 بعد الجولة الـ 29

ويتربع النادي الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري المصري  

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة من 30 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- البنك الأهلي  34 نقطة من 30 مباراة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة من 29 مباراة
13- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 30 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية    .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الإسماعيلي  ..  9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان..  7.00 مساء باستاد حرس الحدود

إنبي ضد غزل المحلة..   9.30 مساء باستاد بتروسبورت

 

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد..  8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

 

المصري ضد الأهلي  مؤجل

 

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