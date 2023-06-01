لطلاب الثانوية العامة، أطعمة تساعدهم على المزيد من التركيز والتذكر

لطلاب الثانوية العامة، هناك أطعمة لابد أن تهتم كل أم بتقديمها لهم خلال هذه الفترة، بعد أن بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة، فأصبح يفصلنا عنها أقل من أسبوعين، ويحتاج الطلاب هذه الفترة لكل ما يمكنه أن يزيد من تركيزهم، ويساعدهم على التذكر، خاصة أن خبراء التغذية يؤكدون أن النظام الغذائي المتوازن من أفضل الحلول التي تساعد الطلاب على التركيز والتذكر.

اطعمة لطلاب الثانوية العامة

أطعمة لزيادة التركيز, فيتو



وتؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب أن تحرص الأمهات على أن تقدمها لطلاب الثانوية العامة، بشكل منتظم، والتي تساعد على زيادة تركيزهم، ومساعدتهم على المزيد من التحصيل، والتي تستعرضها في السطور التالية.

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التوت

يساعد التوت الأحمر على التركيز، ويساعد على تقليل السموم في الجسم وتحسين الدورة الدموية في الدماغ، مما يجعلهم قادرين على المزيد من التركيز.



الشيكولاته الداكنة

تناول الشيكولاته الداكنة فعال للمساعدة على التركيز بشكل أفضل، أثناء المذاكرة، لأن الشيكولاتة الداكنة تساعد على زيادة مستويات الإندورفين والسيروتونين في الدم.



السبانخ

تساعد على تعزيز عمل الدماغ، وتذكر الأشياء بسهولة.



الماء

جفاف الجسم يؤدي إلى فقدان التركيز والشعور بالتعب، وبالتالي، يجب شرب كمية كافية من الماء، ليمد الجسم بالأوكسجين الذي يعزز عمل مختلف أجهزة الجسم.



التفاح

يحتوي على مضادات أكسدة تسمى "كيرسيتين"، التي تعمل على تعزيز الذاكرة، لذلك سيساعد على الاحتفاظ بكل ما تمت مذاكرته.



دقيق الشوفان

يوفر ما يكفي من الطاقة، للحفاظ على العقل منتبها، مع القدرة على التركيز، والاحتفاظ بالمعلومات.



النعناع

رائحة النعناع النفاذة تمنح الجسم النشاط والحيوية، فتناول كوب مغلي من النعناع يوميا، أو أكثر من مرة في اليوم، سيمنح الجسم المزيد من النشاط والانتباه والتركيز.



الفول السوداني

تناول الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني، يقلل من رغبتك في تناول المزيد من الطعام، حتى 8 ساعات، واستقرار نسبة السكر في الدم، ومنح الجسم مزيد من الطاقة، لاحتوائه على البروتين والألياف، والأوميجا 3.



سمك الماكريل

يُعد من الأسماك التي تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تزيد من قوة الذاكرة، والقدرة على التركيز والتحصيل.

أطعمة لزيادة التركيز والتذكر, فيتو

الفواكه المجففة

من أفضل الأطعمة التي توفر مصادر السكر الطبيعية التي تمنح الجسم الطاقة، واليقظة والنشاط، وتساعد على التركيز والانتباه.