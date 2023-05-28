الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

للتخلص من الوزن الزائد، أطعمة تضاعف حرق جسمك للدهون

التخلص من الوزن الزائد،
التخلص من الوزن الزائد، فيتو

للتخلص من الوزن الزائد، لابد من الاعتماد على وضع خطة واضحة المعالم، والالتزام بنظام غذائي بمواصفات خاصة، وليس مجرد الجري وراء أنظمة الريجيم المختلفة، وكلما ظهر نظام غذائي جديد لإنقاص الوزن يكون هو الافضل، ولابد من تجربته، ومن أهم الخطوات للتخلص من الوزن الزائد؛ هو حرق الدهون المتراكمة بالجسم في أسرع وقت.

 

أطعمة تضاعف حرق الجسم للدهون

حرق دهون الجسم

ويستعرض محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، في السطور التالية، أهم الاطعمة التي تضاعف عملية حرق الجسم للدهون، للتخلص من الوزن الزائد.

القرفة
وهى واحدة من الأعشاب الطبيعية الأكثر أهمية والتي تلعب دورًا حيويًا في خفض مستويات السكر في الدم، وتزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية، للتخلص من الوزن الزائد، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.

الزنجبيل
هذا هو العشب الأكثر شهرة في عالم التخسيس، فهو يضاعف معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية، وعلاوة على ذلك، يعمل الزنجبيل على إزالة السموم من الجسم.

الكمون
على الرغم من أنه يستخدم في الغالب للطهي، لكنه مفيد لحرق الدهون والسعرات الحرارية المتركزة في البطن والأرداف، أيضًا، كما أنه يساعد على تعزيز عملية الهضم.

الشمر
يساعد في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، بسبب قدرته على سد الشهية وتقليل السعرات الحرارية في الجسم.
وعلاوة على ذلك، يعتبر الشمر مدر للبول؛ وبالتالي فإنه يساعد على تقليل المياه المختزنة في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

الفلفل الأسود
وهو واحد من أهم الأعشاب لحرق الدهون، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة.

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الشاي الأخضر
إذا كنت تريد إنقاص وزنك دون اتباع نظام غذائي في أقل من أسبوع، تناول الشاي الأخضر، لما له من خصائص في حرق الدهون ومضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون.

المكسرات
تعد المكسرات من الأطعمة التي تمد جسمك بنسب عالية من الطاقة، والدهون الجيدة، فإذا كنت تشعر بالخمول أو قلة النشاط أثناء النهار فتناول حفنة من المكسرات النيئة غير المحمصة.

الخضراوات الخضراء
عليك التركيز على الخضراوات ذات اللون الأخضر، كاللفت، والسبانخ، والكرفس والبقدونس والخس، فهي حارقة للدهون.

 

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