السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

نصائح لتقوية التركيز لطلاب الثانوية العامة

نصائح لتقوية التركيز
نصائح لتقوية التركيز لطلاب الثانوية العامة،فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال ماراثون الثانوية العامة والتي تعد مرحلة مصيرية للطلاب للانتقال من المدرسة إلى الجامعة. 

وفي ذات السياق نصحت الدكتورة إيمان الريس، استشاري تربوي وتعليمي، جميع طلاب الثانوية العامة بالاعتماد على الطرق المطورة في تحسين الذكاء والذاكرة حيث يقوم الطالب بشرح الدرس أثناء تسجيله فيديو، وفي هذه الحالة يقوم بتنشيط جميع الحواس من سمع وبصر وشرح، والتي تؤدي للاحتفاظ بالمعلومة بشكل جيد، لافتة إلى أن هناك بعض الاسباب التي تؤدي الى عدم التحصيل في المذاكرة وهي فتح اكثر من مادة في وقت واحد وذلك خطأ يشتت التركيز. 

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وتابعت الدكتورة إيمان الريس، أنه يجب على الطلاب اتباع الطرق والتعليمات التي تساعد على الاحتفاظ بالمعلومة في الذاكرة أيا كانت الطريقة سواء بالموسيقى أو بأي طريقة أخرى، مشددة على على أنه من الضروري التيقظ وعدم الوقوع في فخ المشتتات من تليفزيون وموبايل وأصدقاء.
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