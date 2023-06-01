قرارات النيابة في واقعة سقوط لوحة الإعلانات أعلى كوبري أكتوبر

انتقلت النيابة العامة لمسرح حادث سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتسبب في مصرع شخص وأصيب 5 آخرون.

وأجرت النيابة العامة المعاينات اللازمة، وصرحت بدفن جثمان الضحية وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر

وسقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

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وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هي:

١- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

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