الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرارات النيابة في واقعة سقوط لوحة الإعلانات أعلى كوبري أكتوبر

سقوط لوحة الإعلانات،
سقوط لوحة الإعلانات، فيتو

انتقلت النيابة العامة لمسرح حادث سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتسبب في مصرع شخص وأصيب 5 آخرون.

 

وأجرت النيابة العامة المعاينات اللازمة، وصرحت بدفن جثمان الضحية وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

https://dai.ly/x8lfou2

 

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر

 

وسقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.   

Advertisements

 

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

 

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

 

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

 

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هي:

١-  وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

 

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبرى اكتوبر المركز الثقافي القبطي العاصفة الترابية النيابة العامة عمليات إدارة المرور

مواد متعلقة

شاهد لحظة سقوط لوحة إعلانية على 3 سيارات ودراجة نارية أعلى كوبري أكتوبر

مصرع مهندسة سقطت عليها لوحة إعلانية بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

الرئيس الأمريكي يبشر العالم بأيام صعبة قادمة

مرقد حفيدة الرسول يثير الجدل من جديد، مختار الكسباني: مقام مسجد السيدة زينب مشهد رؤية فقط والجثمان مدفون بالمقطم.. وعلاء أبو العزائم: كلام فاضي

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

الخطيب: 1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع الأهلي بالتجمع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم

Advertisements

منوعات

المزيد

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

خطوات إلغاء تقييد حساب الفيس بوك

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية