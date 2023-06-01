الأهلي يفتتح فرع النادي بالقاهرة الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. الخطيب وصبحي يقصان الشريط.. أبو زيد وإبراهيم حسن وطولان أبرز الحضور

جرت اليوم الخميس، مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وانطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.

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أبرز الحضور في حفل الافتتاح

وشهد حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي والمتواجد بالقاهرة الجديدة، تواجد العديد من المسئولين الكبار ونجوم الكرة السابقين ورجال الإعلام وأبرزهم، السيد القصير وزير الزراعة وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإعلامي أحمد موسى، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، بالإضافة إلى حلمي طولان نجم ومدرب نادي الزملك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، وإبراهيم حسن وطاهر أبو زيد وعدلي القيعي وحسام غالي.

كما حضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ومجد أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، وضياء السيد وأيمن شوقي وعمرو الحديد ومحمود أبو الدهب وماهر همام وياسر ريان ومشير حنفي ورمضان السيد وأحمد كشري وغيرهم من نجوم الأهلي السابقين، وأوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي.

1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع الأهلي بالتجمع

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس: من حق كل أهلاوي أن يفخر بمقرات النادى الأهلى جميعا، سواء في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وأخيرًا فرع التجمع الخامس.

وواصل الخطيب كلمته قائلًا: “إن تكلفة إنشاء فرع النادى بلغت مليارا ونصف المليار جنيه وهي قيمة الأرض والإنشاءات”.

ووجه الخطيب الشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت في إنشاء فرع النادى، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وطلب الخطيب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تتحمل الوزارة نفقات إنشاء حمام السباحة بالنادي بفرع التجمع، وذلك نظرا لدور النادى الأهلى الكبير في دعم المنتخبات الوطنية بجميع الألعاب على مر التاريخ.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى جميع مجالس إدارات النادى الأهلى على مر التاريخ التي تكمل مسيرة النجاح داخل النادى.

كما توجه الخطيب بالشكر إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي وجماهير القلعة الحمراء العامل الرئيسي في كل نجاحات داخل النادى.

ووجه الخطيب الشكر إلى كل العاملين الذين ساهموا في إنشاء فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس وكذلك الذين بذلوا جهودا كبيرة اليوم رغم درجات الحرارة المرتفعة.

واختتم الخطيب كلمته قائلًا: إن النادى الأهلى دوره في المجتمع ككل وليس النواحي الرياضية فقط.

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على مجهودهم الكبير.

تصريحات وزير الرياضة

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بنجاح النادي الأهلي في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس، مؤكدا أنها طفرة علي كل المستويات.

أضاف وزير الرياضة خلال كلمته في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس: تواجدنا هنا في فبراير ٢٠٢٠ ولم أتوقع أن ينجح الأهلي في إنجاز هذا المشروع، حيث وقتها كنا لا نعلم من أين سنبدأ العمل في هذا الصرح.

وأوضح: كل منشأ رياضي يضاف إلي خريطة الكرة المصرية يبقي بمثابة إضافة كبيرة للرياضة المصرية بشكل كبير.

وأوضح أن الرياضة المصرية تلقى كل الدعم من الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أن الأهلي يبقى نموذجا في عملية النهضة الإنشائية تحت قيادة المجلس الحالي.

والدة محمد عبد الوهاب ضمن الحاضرين

حضرت والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفالية افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس مساء اليوم.

أحمد جمال يحيي حفل الافتتاح

وحرص المطرب أحمد جمال على إحياء حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس الذي أقيم مساء اليوم الخميس، وبرفقته مجموعة من الأطفال أصحاب الصوت الموهوب.

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