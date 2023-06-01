الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

دعاء الرياح، فيتو
دعاء الرياح، فيتو

تشهد بعض محافظات الجمهورية، حالة من الطقس غير المستقر، تصحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض محافظات الصعيد والقاهرة، ويستحب في هذا الوقت الإكثار من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرياح، لما فيها من تفريج الهموم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.

وحرصًا من "بوابة فيتو" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نعرض أهم الأدعية المستحبة التي تقال مع الرياح والعواصف الترابية والأمطار. 
 

دعاء الريح والعواصف الترابية

Advertisements

-(اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).

- (اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا)

- (اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا ويا عفو اعف عنا.. إنك أنت التواب الرحيم).

- ومن دعاء الريح والعواصف الترابية، “اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك”.
 

-اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك).

- (اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه).

-(اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء)

- يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم). وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

النهي عن سب الرياح


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها".

ونقل الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه "الأذكار" (ص153) عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه قال: "ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح؛ فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة إذا شاء، ونقمة إذا شاء".

وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلًا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تلعن الريح؛ فإنها مأمورة، من لعن شيئًا ليس له بأهل، رجعت اللعنة عليه)

 

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دعاء الرياح والعواصف الترابية دعاء الرياح دعاء الرياح والعواصف العواصف الترابية الرياح والعواصف النبي صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان قبل افتتاح مسجد الظاهر بيبرس

الأوقاف تنفق 51 مليون جنيه لخدمة القرآن الكريم في 2023

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

نتيجة مسابقة الأئمة والعمال 2023، رابط الاستعلام عن النتيجة

أخبار مصر اليوم، السيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات.. و تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1500 جنيه لهذه الأسماء

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية