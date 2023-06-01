خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك اختلافا بين الناس حال وقوع الظواهر الطبيعية مثل الرياح أو السيول أو الزلازل، فالبعض يهون منها ويعتبرها شيئا عاديا ومتكررا والبعض الآخر يفهم أنها رسالة من الله.



وقوع الظواهر الطبيعية

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه الظواهر ربنا بيوريك قدرته وأنه يقدر يقلب الدنيا فى ثوان والعاقل يستمد من ذلك دروس، شوف حصل من فترة زلزال فى دولتين متجاورتين وأطاح فى ثوان بـ40 ألف نسمة، العدد رهيب وفي حد قدر يحتج أو يواجه هذا الشر، شوفت حد قدر يعمل محضر الدول العظمى عرفت تواجه الظواهر اللى بتحصل عندها، دى قدرة ربنا فى ثوان معدودة يغير الحال إلى حال آخر".



واستكمل: "دى الرسالة اللى تخليك مطمن أن الله على كل شيء قدير، ويا مظلوم اطمئن الله يقدر أن يقلب لك الكون وربنا يغير الكون في ثوان، وشوية الرياح يفهم منها أن الذى صنع الطبيعة هو الذي يقدر على إيقافها".

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ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما تقع العواصف والرياح: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا"، لافتا إلى الله سبحانه وتعالى طمأن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فى كتابه العزيز: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم".

دعاء الرياح

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "كمان ربنا طمأن نبيه على أمته وقال فى كتابه العزيز: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)، وعلينا دائما أن ننظر إلى الجانب المشرق، وسيدنا النبى كان يدعو أثناء الرياح ويقول: (اللهم أسألك خيرها وخير ما فيه وخير ما أرسلت به)".

واستكمل: "طالما دعا سيدنا النبي فى مثل هذا الموطن يبقى لعله ينتظر رحمة من الله، ما الرياح دى لواقح للزرع وده خير، وممكن باب الرحمة يفتح فلازم ندعى أثناء الرياح".