إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري الصيد داخل الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وتشهد محافظة شمال سيناء هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال وارتفاع درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم دون تسجيل أي حوادث بسبب الطقس.

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

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كما حذرت من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة حيث تتجاوز الأربعينيات.



توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.