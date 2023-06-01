الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

وليد فواز: التريند بيساعد على نجاح الفنان، واستنوني في «شقو» (فيديو)

وليد فواز، فيتو
وليد فواز، فيتو

كشف الفنان وليد فواز عن أعماله الفنية المقبلة قائلا: "بستعد لمسلسل بعنوان (بين السطور)  مع الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي ومن إخراج وائل فرج، بالإضافة إلى فيلم شقو مع عمرو يوسف وأمينة خليل ودينا الشربيني، وبستعد لـ«سر طاقية الإخفا»".

تفاصيل أعمال وليد فواز المقبلة 

وتحدث “فواز” عن أهمية “التريندات” في حياة الفنان، قائلا في تصريحات لفيتو: “التريند من الممكن أن يساعد في نجاح الفنان.. ولكن السؤال هنا هل الفنان هيكمل ولا مش هيكمل”.

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وكان الفنان وليد فواز كشف عن الشخصية التي يريد يقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، وقال إنه يتمنى تقديم شخصية شخص يعمل في محلات الوجبات الجاهزة.

وأضاف: "أنا بحاول بقدر الإمكان محصرش نفسي في أدوار معينة، وبحب العمل يكون مع مخرج كويس بغض النظر سواء سينما أو مسرح".

 

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