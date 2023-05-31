الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

ورش وأنشطة تعليمية وفنية للأطفال في حدائق أكتوبر (صور)

ورش وأنشطة تعليمية
ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال روضة أكتوبر، فيتو

تواصل محافظة الجيزة دعم الانشطة التنموية لأهالي الإسكان البديل والتعاون مع مؤسسات الدولة في تحسين الجوانب الثقافية والفنية ضمن الخطة المتكاملة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتي تحظى بمتابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اتساقا مع توجه الدولة لدعم سكان هذه المناطق في جميع مناحي الحياة. 


ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال روضة أكتوبر

 

وفي ذلك الصدد واستمرارا لتفعيل مبدأ العدالة الثقافية تابعت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة نتائج  القافلة التنموية التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة للاطفال بالإسكان البديل بحدائق أكتوبر والتي شملت مجموعة من الورش الفنية والثقافية والتدريبية والندوات والمحاضرات وذلك لتعليم الأطفال فنون الرسم والزخرفة والحياكة والخياطة والأعمال اليدوية والحرفية والتراثية. 

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ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال روضة أكتوبر
 

وأشارت هند عبد الحليم أن القافلة التنموية شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الاطفال وساهمت في تزويدهم بالعديد من الفنون الجديدة التي تثمر في زيادة التنمية المستدامة لدي الاطفال والمجتمع.
وشهدت الفعاليات تنفيذ عروض فنية وترفيهية للعرائس والأراجوز إلى جانب التدريب علي الأعمال الفنية من الصلصال والطين والعديد من المهارات الأخرى بمشاركة من المتخصصين في تلك المجالات.
 

نقيب البقالين التموينيين
 
 

 

وكان وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، قال إنه تم إتاحة جميع السلع والأصناف بالمنافذ التموينية ولا يوجد أي نقص فيها. 

وأضاف أن التجار قاموا بصرف الاستعاضة الأولى من مخازن الجملة لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات مع بداية الشهر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد ساعدت في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص فضلًا عن قلة المعروض.
ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية

من جانبه، نفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية لافتا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية، والتي تضم 32 سلعة، مازالت كما هي على  "السيستم" ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي  على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيها، والسكر التمويني بسعر 14 جنيها ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.

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احمد راشد محافظ الجيزة البقالين التموينيين الهيئة العامة لقصور الثقاف الجيزة الدكتور عمرو مدكور بقالين التموين جامعة قناة حدائق اكتوبر

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