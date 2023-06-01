غلق كلى لشارع الأهرام أمام شارع سيد أبوالخير لتسليم أعمال محطة مترو أنفاق المساحة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إستكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات ( الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة).



غلق كلى لشارع الأهرام أمام شارع سيد

وفي ذلك الاطار ستقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية " مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديدًا بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

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غلق كلى لشارع الأهرام أمام شارع سيد

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل إبتداءًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى إنتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم لتيسير حركة المرور ومنع الإشغالات بمحيط الأعمال.

لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:-

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينًا بشارع سيد أبوالخير وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يسارًا بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام.

وتوضح محافظة الجيزة بأن قد تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث ( الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين.



ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال روضة أكتوبر

وأشارت هند عبد الحليم أن القافلة التنموية شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الاطفال وساهمت في تزويدهم بالعديد من الفنون الجديدة التي تثمر في زيادة التنمية المستدامة لدي الاطفال والمجتمع.

وشهدت الفعاليات تنفيذ عروض فنية وترفيهية للعرائس والأراجوز إلى جانب التدريب علي الأعمال الفنية من الصلصال والطين والعديد من المهارات الأخرى بمشاركة من المتخصصين في تلك المجالات.



نقيب البقالين التموينيين



وكان وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، قال إنه تم إتاحة جميع السلع والأصناف بالمنافذ التموينية ولا يوجد أي نقص فيها.

وأضاف أن التجار قاموا بصرف الاستعاضة الأولى من مخازن الجملة لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات مع بداية الشهر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد ساعدت في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص فضلًا عن قلة المعروض.

ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية

من جانبه، نفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية لافتا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية، والتي تضم 32 سلعة، مازالت كما هي على "السيستم" ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيها، والسكر التمويني بسعر 14 جنيها ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.



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