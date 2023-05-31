الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد أسفل محور كمال عامر، فيتو

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وشمال الجيزة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجارى تطويرها وكذا المواقف وساحات الانتظار المستحدثة. 


محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر 
 

وخلال مروره بتقاطع المحور مع الطريق الدائرى نطاق حى شمال الجيزة وجه المحافظ مسئولى النظافة بالحى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج أعمال التطوير أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات أسفل وبمحيط المحور وبدء مخططات التطوير المقرر تنفيذها فور إنتهاء الأعمال بكل قطاع لمنع ممارسة أى أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضارى للأعمال على أن تشمل المخططات توفير مواقف وساحات إنتظار لمنع الإنتظار العشوائى بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها.

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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر 
 

وبنطاق حى العجوزة تابع المحافظ سير العمل بالمواقف وساحات الإنتظار المستحدثة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء مشددًا على رئيس الحى بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإنتظار العشوائى خارج المواقف وسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله والتى من المقررة أن توفر منفذ حضارى للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور.

 

محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك بالمنيب
 

واستعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بثا مباشرا لجولة تفقدية قام بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأربعاء تابع خلالها حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارى بالمنيب التابع لحي جنوب الجيزة.


افتتاح سوق السمك بجنوب الجيزة
 


وكان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن سوق السمك الحضاري بالمنيب  أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية إلى جانب توفير فرص عمل.

تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر وذلك ضمن خطة المحافظة  للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.

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