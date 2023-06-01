محافظ بورسعيد ونائب محافظ الشرقية يضعان حجر أساس مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

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افتتاح المصنع الجديد لشركة الضفائر الكهربائية للسيارات

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لمشاركة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان.

وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والأستاذ أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت ومسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.

أشار نائب محافظ الشرقية أن المصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات يُعد إضافة جديدة للقلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث تمتلك المحافظة مدينتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بهما 2113 مصنعا وشركة تستوعب 378 ألف عامل بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية واللتين تضمان 434 مصنعا وشركة تستوعب 11290 من الأيدي العاملة الماهرة في كافة التخصصات الصناعية التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري ومنافسة الأسواق العالمية بمنتجات مصرية.

وقال نائب المحافظ أن شركة " إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت" مُقامه على مساحة 150 ألف متر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ووصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل 200 مليون يورو سنويا، ويعمل أكثر من 12 ألف عامل داخل مصانعها المختلفة.

وأناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ لافتتاح فعاليات ملتقى توظيف الشباب (برنامج فرصة) الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة 20 شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل في حضور هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة والوفد المرافق لها أريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائى

بالاضافة الى وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ونشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب ( فرصة ) ومريم خليل المنسق الوطني لمشروع فرصة ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات ونانسى أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد سامى مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة ) ومدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة ) وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ / أحمد عبد الهادى وكيل وزارة القوى العاملة.

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