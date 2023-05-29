محافظ الشرقية يشيد بهيئة الرقابة الإدارية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية العامة والخاصة والعمل على تجفيف منابع الفساد والتصدي له لما يسببه من عرقلة لحركة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى استمرارية جهود المحافظة للتصدي للفساد بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة القطاعات الخدمية بمختلف المراكز والمدن لتقييم تأدية الخدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

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حضور الاجتماع من التنفيذيين

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

إخطار الجهات الحكومية فى حالة المخالفات

وخلال الإجتماع تم استعراض جهود اللجان المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة والتي تضم ممثلين عن قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - الزراعة) للمرور علي مراكز ( ههيا – ديرب نجم – صان الحجر – القرين – القنايات ) لمتابعة سير العمل بالمنشات الحكومية ورصد المخالفات وكذلك المرور علي المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود واخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات المضبوطةتطرق الاجتماع إلى تكليف المحافظ لوكيل وزارة الصحة بوضع آليه عمل محددة بشأن تكليف الأطباءوالصيادلة الجدد وتوزيعهم علي الأماكن الشاغرة وفقا لاحتياجات العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية لهم بما يحقق الصالح العام.

تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بنسبة 95%

كما حرص محافظ الشرقية على الترحيب بالدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية الجديد متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح داخل منظومة العمل بمحافظة الشرقية والتعاون مع المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن بالشكل الأمثل والذي يضمن انتظام سير العمل بما لا يخل بالقانون وفي نهاية الإجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي للجهد المبذول في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي والتي جاءت بنسبة 95 % ومن المقرر أن تصل لنسبة 100 % نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيه القادم ليؤكد المحافظ ان الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين.

التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم والازهر

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية بالاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات امام اللجان الامتحانية بالمدارس والمعاهد المخصصة لذلك وتهيئة الأجواء أمام التلاميذ لأداء الامتحان في سهولة ويسر