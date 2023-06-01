الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

الشرقية تقيم ملتقى الشباب بمشاركة 20 شركة

الشرقية تقيم ملتقى
الشرقية تقيم ملتقى الشباب بمشاركة 20 شركة -فيتو

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندسة  لبنى عبدالعزيز نائب  المحافظ لإفتتاح فعاليات ملتقى توظيف الشباب (برنامج فرصة) الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة 20 شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل في حضورهيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة والوفد المرافق لها أريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائى.

 

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محافظ الشرقية يتابع حركة حصاد وتوريد الأقماح

الحضور فى ملتقى الشباب 

بالاضافة الى وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ونشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب ( فرصة ) ومريم خليل المنسق الوطنى لمشروع فرصة و محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات ونانسى أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الإقتصادى بوزارة التضامن الإجتماعى والدكتور محمد سامى مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة ) ومدحت عبدالرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامح فرصة ) وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ / أحمد عبدالهادى وكيل وزارة القوى العاملة.

 

تقدم الشباب على فرص العمل 

تفقدت نائبة المحافظ والسيدة السفيرة عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدأ حياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة وأكدت نائب  المحافظ على أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهة الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

 

سفيرة النرويج بمحافظة الشرقية

ومن جانبها  أشادت السفيرة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة ومنظمة العمل الدولية في اطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف الي مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياه افضل لهم.

 

المهندس محمد الصافى السكرتير العام 

التقى  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدي القاهرة والوفد المرافق لها.جاء ذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وأريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائي، وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ( فرصة)، ومريم خليل المنسق الوطني لمشروع فرصة، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات، ونانسي أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة )، ومدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة)، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية وذلك بمكتبة بالديوان العام

محافظ الشرقية يلتقي سفيرة النرويج

العلاقات الثنائية بين البلدين 

وأكد محافظ الشرقية عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والنرويجية مما كان لها عظيم الأثر في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري.مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تقدمًا كبيرًا في ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد بمشروع فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب

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المهندسة لبنى عبدالعزيز محمد الصافى السكرتير العام نائب المحافظ محافظ الشرقية برنامج تكافل وكرامة فرصة عمل للشباب والفتيات سفيرة دولة النوريج فى مصر

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