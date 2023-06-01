الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

روسيا تحذر من كارثة نووية تدمر أوروبا

روسيا تحذر من كارثة
روسيا تحذر من كارثة نووية تدمر أوروبا، فيتو

حذر جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، من كارثة نووية تهدد القارة الأوروبية، وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الحرب في أوكرانيا.


كارثة نووية في أوروبا 

ومن جانبه ذكر مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن موسكو تعتبر الهجمات على المنشآت النووية الروسية محاولة من قبل كييف والقيمين الغربيين لإحداث كارثة نووية في أوروبا.

 

وأوضح ألكسندر بورتنيكوف أن محطة تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تزال  تتعرض للقصف، مؤكدا انه يتم تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية في كالينينجراد وكورسك ولينينجراد وسمولينسك.


وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه إلى أن موسكو تقيم تلك الهجمات  بأنه "نية كييف والغرب على إثارة كارثة نووية في أوروبا”.


ومن جانبه حذر الكرملين في بيانات سابقة من خطورة انخراط حلف الناتو في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع إرسال مساعدات عسكرية كبيرة إلى كييف.

 
وفي وقت سابق من اليوم أعلن  وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص "حزمة كبيرة" من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.

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مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.


وأضاف بلينكن  الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده  في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من  المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".

 

ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

 

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،اليوم الخميس، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

 

السجادة الحمراء

وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى مولدوفا أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو"، وأن كييف تنتظر أن يكون الحلف مستعد لقبول بلاده.

 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كما أكد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصوله إلى مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، لحضور قمة تضم أكثر من 40 من القادة الأوروبيين.

 

وتهدف القمة إلى إظهار الدعم لكلا البلدين حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد الحرب الروسية.

 

وقال زيلينسكي وهو يقف بجانب رئيسة مولدوفا مايا ساندو "نحن ندعم مولدوفا وشعبها الذين يندمجون في الاتحاد الأوروبي. لقد دعمتم شعبنا ولاجئنا الذين فروا في الأيام الأولى من الحرب، ولن ننسى ذلك أبدًا".

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روسيا: زيلينسكي في طريقه لتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة

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روسيا تصد هجوما أوكرانيا على أراضيها

 

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روسيا أوكرانيا كارثة نووية أوروبا الناتو الحرب الروسية الأوكرانية

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