الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

مساعدات عسكرية كبيرة تنتظر أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة

أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أعلن  وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن واشنطن تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص "حزمة كبيرة" من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.


مساعدات عسكرية لأوكرانيا 


وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.
وأضاف بلينكن  الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده  في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من  المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".

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ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

 

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الخميس، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

 السجادة الحمراء

وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى مولدوفا أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو"، وأن كييف تنتظر أن يكون الحلف مستعد لقبول بلاده.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كما أكد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصوله إلى مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، لحضور قمة تضم أكثر من 40 من القادة الأوروبيين.

وتهدف القمة إلى إظهار الدعم لكلا البلدين حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي وهو يقف بجانب رئيسة مولدوفا مايا ساندو "نحن ندعم مولدوفا وشعبها الذين يندمجون في الاتحاد الأوروبي. لقد دعمتم شعبنا ولاجئنا الذين فروا في الأيام الأولى من الحرب، ولن ننسى ذلك أبدًا".

 قمة المجتمع السياسي الأوروبي

وتستضيف مولدوفا قمة المجتمع السياسي الأوروبي في قلعة تبعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلًا) عن الأراضي الأوكرانية.

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