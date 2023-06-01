تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

استهداف الأهالى الأكثر احتياجًا

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة عدد من المؤسسات تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.

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جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

وقال مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية خلال بيان صحفي إن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقرى الأكثر احتياجا.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

وأضاف أن القافلة متخصصة في كافة التخصصات الطبية كالعيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء الي جانب توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، مما ساهم في رسم القرحة علي وجوه الأهالي.

عدد المنتفعين من القافلة

ومن جانبه كشف الدكتور "محمد شعبان" منسق عام القوافل الطبية بمجلس الوزارء، أن القافلة الطبية نجحت في الكشف على 1798 مريض في كافة التخصصات الصحية خلال وجودها في مركز ومدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

وأشار أن القافلة وقعت الكشف على: 106 حالات في تخصص الباطنة، و34 حالة بقسم الأنف والأذن، و66 حالة تخصص جلدية، و22 حالة نساء وتوليد، و14 حالة بقسم الصدر، 7 حالات قسم القلب، و585 في تخصص الفم والأسنان، و110 حالات بقسم العظام، و15 حالة بقسم العظام.

استهداف الأطفال

كما نجحت القافلة في الكشف على: 100 طفل في عيادة الأطفال، و225 حالة تثقيف الصحي، وقد وقعت مؤسسة مصر الخير الكشف على 246 في تخصص الرمد والعيون، وعمل 123 نظارة طبية، وتحويل 45 مريضا لإجراء العمليات الخاصة بهم.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

و تعتمد القوافل على الوصول إلى الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القري البسيطة، لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه لاي من العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.

وأشار إلى أنه يتم إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية للحالات حال احتياجها لنظارة طبية، مع توزيع عدد من العبوات الغذائية على الأهالي فور انتهاء القافلة الطبية.