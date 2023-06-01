الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات نقل في الإسماعيلية (صور)

إصابة 4 أشخاص إثر
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات، فيتو

أصيب 4 أشخاص،  جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل شيفر مع سيارة نقل ثقيل، أعلى كوبري 76 بوصلة أم قمر بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي.   

حالة الطقس غدا الجمعة 2_6_2023 في الإسماعيلية

تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل جامبو شيفر مع سيارة نقل ثقيل مقطورة، بوصلة أم قمر بطريق "الإسماعيلية _ القاهرة "، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.  

Advertisements

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف ولكن المصابين رفضوا النقل. 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.  

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.  

تحذير هام للمواطنين 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة. 

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.   

 







 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية وصلة أم قمر طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي حادث حادث تصادم حوادث الاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجه حل جذري لمشكلة الصرف الصحي بالقنطرة شرق

عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية والمحافظة تعلن حالة الطوارئ (صور)

تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

حادث الشيراتون والسلبية القاتلة!

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

تفاصيل الزيادة الجديدة في الضرائب والرسوم بعد موافقة البرلمان عليها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية