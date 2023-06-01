الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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محافظات

عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية والمحافظة تعلن حالة الطوارئ (صور)

جانب من العاصفة،
جانب من العاصفة، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، عاصفة ترابية، ضربت أنحاء المحافظة، مما دفع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية والمحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ. 
 

إخماد حريق في مخزن بمجمع الإسماعيلية الطبي

تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات.  

جانب من العاصفة، فيتو 


ارتفاع درجة الحرارة 

وتسود أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم على أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الي 37 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة. 

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و تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة.  

استمرار الأجواء الخماسينية حتى الغد 

وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة. 
 

جانب من العاصفة، فيتو 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

جانب من العاصفة، فيتو

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية العربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عاصفة ترابية عاصفة رملية حالة الطوارئ الشبكة الوطنية المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الاسماعيلية بالاسماعيلية

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