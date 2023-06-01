جامعة بنها تخصص 20 منحة دراسية مجانية لشباب سيناء

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن موافقة مجلس الجامعة بتخصيص 20 منحة دراسية لشباب سيناء للحصول على درجة الماجستير مع الإعفاء الكامل للمصروفات والرسوم الدراسية.



وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إن إتاحة هذه المنح تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء سيناء والدور المجتمعى لجامعة بنها وما تقدمه لتخريج كوادر من شأنها المساهمة فى بناء الدولة المصرية، وذلك فى ظل توجه الدولة نحو إتاحة التعليم للجميع.

وأكد أهمية التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية وشركاء التنمية فى مصر خاصة فى إقليم سيناء الحبيبة من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، بهدف الاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المنح المقدمة لشباب الباحثين للحصول على الماجستير في تخصصات الطب البشري، والعلوم الهندسية والتكنولوجية، والعلوم الزراعية والبيطرية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الشروط الواجب توافرها للحصول علي هذه المنح هي: أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة من محافظات سيناء ومن المقيمين فيها إقامة دائمة، وأن يكون تقدير التخرج للدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس أو البكالوريوس ) بتقدير جيد علي الأقل، على أن تقدم الطلبات بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بمقر إدارة الجامعة ببنها.

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