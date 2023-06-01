المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تنتهي من استعدادها لبدء امتحانات الثانوية

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن انتهاء استعدادها لامتحانات الثانوية الأزهرية المقرر انطلاقها السبت القادم.

وعقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب اجتماع رؤساء مراكز الأسئلة ورؤساء اللجان ومساعديهم استعدادا لبدء مارثون الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.



وأكد عبدالعظيم فى اجتماعه أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والأمنية حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد مؤكدا على توفير الخدمات الأمنية والصحية والمياه والكهرباء.



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وشدد عبد العظيم فى اجتماعه أن كافة الاستراحات جاهزة ومجهزة بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل وأن غرفة العمليات بالمنطقة تم تفعيلها وتجهيزها لتلقى كافة المشكلات والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم



وافاد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الاسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها وأن عدد 7 لجان على مستوى المحافظة وعدد طلاب القسم الادبى 350 طالبا وطالبة وعدد طلاب القسم العلمى 240 طالبا وطالبة وسيؤدون الامتحانات بدء من يوم السبت القادم.