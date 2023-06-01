الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بعمل تقارير أسبوعية حول ملف التصالح

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض الموقف الحالى وجدول الأعمال 

كما تم استعراض الموقف الحالي حتى ٣١ مايو ٢٠٢٣، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.  

 

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ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

شهادات المتغيرات المكانية 

كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، وعرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى نهاية مايو ٢٠٢٣. 

 

تشديدات على إعداد تقارير أسبوعية 

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الإعداد للتقرير الأسبوعي لآخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات؛ من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة.  

 

وأشار عصام إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وعلى صعيد أخر ومن جهة أخرى كان قد وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بحصر الأراضي الشاغرة بالمركز والمدينة؛ وذلك لبحث ودراسة أنسب الحلول والمقترحات لتشغيل محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق، وبحث مخرجاتها، وإنشاء غابة شجرية أو ربط نسب خط السيب على دخول محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف بحر البقر دون الإخلال بمواصفات المدخلات والمخرجات لمحطة المعالجة لمياه مصرف بحر البقر.  

 

تشديدات على ترشيد المياه 

وأكد "بشارة" أن الهدف الرئيسي من الدراسة الوافية هو عدم إهدار أي نقطة مياه والاستفادة منها سواء في مياه الشرب إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية أو مياه لري الأراضي الزراعية دون الإخلال بالمواصفات القياسية لذلك.  

 

تشكيل لجنة محايدة 

وأوضح "بشارة" أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المحايدة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة والري ومسئول محطة بحر البقر؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وذلك من أجل تكثيف كافة الجهود لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة مياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق، والتي يعاني منها الأهالي منذ سنوات طويلة، والعمل بجدية على وضع الحلول المقترحة حيز التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ولاستيعاب الزيادة المُطَّرِدة للكثافة السكانية بالمنطقة. 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث الاستفادة المثلى من محطة المعالجة الثنائية لبرك الأكسدة ووضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق.  

 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة قناة السويس، جامعة قناة السويس، وزارة الموارد المائية والري، جهاز شئون البيئة، الشركة المنفذة المقاولون العرب ومدير محطة مصرف بحر البقر والجهات المعنية بالاجتماع.

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