مفاجأة غير متوقعة لتامر حسني على الطائرة قبل إحياء زفاف ولي عهد الأردن (فيديو)

أغاني تامر حسني، مفاجأة غير متوقعة تعرض لها الفنان تامر حسني خلال رحلته إلى الأردن، مساء الإثنين، لإحياء حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، ضمن برنامج غنائي يحمل عنوان "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة".

حفل زفاف ولي العهد الأردني

والمفاجأة التي تعرض لها تامر حسني خلال رحلته إلى الأردن، قيام مجموعة من سيدات الأردن تصادف وجودها على متن الطائرة، بترديد أغنيته الشهيرة "هتدلعني" الأمر الذي تفاعل معه نجم الجيل ليترك مكانه بالطائرة ويتوجه لهن ومشاركتهن الغناء.

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ونشر تامر حسني عبر صفحته في "إنستجرام" مقطع فيديو خلال وجوده داخل الطائرة وروى تفاصيل الموقف الطريف قائلًا: "بالصدفة، وجدت الجروب الأردني العسل في الطيارة، وكانوا بيغنوا من (النهارده هتدلعني) بصوت عالي أوي، توجهت إليهم وقمنا بعمل حفلة في الطائرة".

واختتم تامر حسني حديثه بتعليق ساخر قائلًا: "قمت بالغناء وتسلية الجروب العسل، وعندما صعد جميع الركاب، قمت بتجميع الأجرة".

فيلم تامر حسني الجديد 2023

وطرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد "تاج" عبر حسابه في موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال تامر حسني على برومو فيلم "تاج": "الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم تاج استعنا على الشقاء بالله، يا رب يعجبكم تأليف تامر حسني إخراج سارة وفيق".

وظهر تامر حسني في الإعلان وهو يجلس أعلى برج القاهرة ويتناول وجبة كشري، ثم قفز طائرًا إلى الأسفل، على أنغام أغنيته الجديدة "هرمون السعادة".

بسمة بوسيل

وانفصل تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل مؤخرًا، وقد اتهمته الأخيرة بالخيانة في تعليقات عبر إنستجرام، بينما التزم نجم الجيل الصمت.

تامر حسني وبسمة بوسيل

و تصدر تامر حسني والمطربة المعتزلة بسمة بوسيل تريندات السوشيال ميديا في مصر، ومختلف الدول العربية، عقب إعلان بوسيل انفصالها رسميًّا عن تامر حسني، الذي أكد الخبر قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.

وحرص تامر على توجيه رسالة إلى بسمة بوسيل جاء بها: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: "بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب".

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: "كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية".

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.