وصلة غنائية مبهجة في مأدبة عشاء حفل زفاف ولي العهد الأردني | فيديو

زفاف ولي عهد الأردن ، قدم مجموعة من الفنانين الأردنيين وصلة غنائية أعدت خصيصا للأمير الحسين خلال مأدبة العشاء الملكية التي أقيمت بعمان على شرف حفل زفافه.

وصلة غنائية مخصصة للأمير الحسين

وأذاع التلفزيون الأردني، عبر حساب القناة الرسمي على "يوتيوب"، مقطعا مدته 5 دقائق و35 ثانية لمجموعة من فناني المملكة الهاشمية، وهم يؤدون وصلة غنائية مبهجة على مسرح أعد على شكل نجمة أمام الملك عبدالله وولي عهده والحضور.



وأقام الملك الأردني عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف، حضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

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أنغام وطنية في الأردن



ودخل الملك الأردني إلى المأدبة على أنغام وطنية وبتحية آلاف الحضور من أبناء المملكة، الذين شاركوا في الاحتفال بالأمير الحسين قبيل ساعات من الزفاف الملكي.

وانطلقت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، يشارك فيها الآلاف من أبناء الأردن وملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، كما يحييها كوكبة من المطربين العرب.

وتتجه الأنظار إلى قصر زهران في الأردن، الذي يحتضن مراسم الزفاف الخميس 1 يونيو 2023، على أن يتوجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية محاطان بـ"الموكب الأحمر".

ومن المقرر أن يسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بأعلام المملكة وغطتها مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، ليتاح للآلاف من أبناء الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب

ويتكون "الموكب الأحمر"، الذي ظهر منذ تأسيس المملكة الأردنية وشارك في المناسبات الوطنية، من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، مقسمة إلى 14 سيارة مشاركة في الموكب، و6 سيارات احتياطية، وترافقها 10 دراجات نارية.

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