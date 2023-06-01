الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

مواكب الفرح تجوب المملكة احتفاء بزفاف ولي عهد الأردن (فيديو)

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني وخطيبته السعودية، فيتو

 عمت مواكب الفرح مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة آل السيف.

 أجواء الفرح بولي عهد الأردن

ونقلت قناة المملكة "AlMamlaka TV" بعضا من أجواء الفرح التي عمت المدن الأردنية، وسلطت الضوء على المواكب التي جابت شوارعها احتفاء بالحدث السعيد وهو زفاف ولي العهد الأردني. 

 


ورصد المواقع الاعلامية للمملكة  الأجواء المبهجة التي عمت مدينة السلط، إذ شهدت توزيع شبابها الأعلام والصور لولي العهد ورافق ذلك الموسيقى التي صدحت بأرجاء المكان. 

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أيضا نقلت القناة أجواء من الاحتفالات في لواء الحسينية احتفاء بزفاف الأمير الحسين، ومن المتوقع أن يكونا احتفالا مهيبا يعكس تقاليد الملكية الهاشمية العريقة والمتوارثة، لتظل حاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم.

ويبدأ حفل الزفاف الملكي، بوصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله إلى قصر زهران وسط عمّان. 

بعد ذلك، يصل ولي العهد إلى قصر زهران لينضم إلى ضيوفه، ثم تصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران. 

ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، والملك الحسين بن طلال. 

ويحضر الزفاف الملكي عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون. 

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة. 

 الموكب الأحمر

وارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد. 

وسيجوب الموكب عددا من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وأعلنت مديرية الأمن العام، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالًا بزفاف ولي العهد. 

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وولد ولي العهد، أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا، في مدينة عمّان 28 يونيو 1994 وصدرت الإرادة الملكية باختياره وليًا للعهد في الثاني من  يوليو عام 2009، وعين نائبًا للملك مرات عدة. 

وولدت خطيبته رجوة بالرياض في 28 أبريل 1994 وهي مهندسة معمارية سعودية وابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء.

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