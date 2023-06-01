إصابة شخصين في سقوط غية حمام بسبب العواصف الترابية ببولاق الدكرور (صور)
تسببت سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط "غية حمام" من أعلى سطح منزل بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الخميس، ما تسبب في إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج.
سقوط غية حمام ببولاق الدكرور
وكان مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة النجدة تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط " غية حمام" من أعلى سطح منزل بشارع 10 متفرع من ترعة زنين بحي بولاق الدكرور.
وانتقلت الخدمات الأمنية بالتنسيف مع قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والمعاينة تبين أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية تسبب في سقوط " الغية"، مما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتكسير 4 تندة أمام المحلات.
وجارِ رفع الانقاض، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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