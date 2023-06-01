للأمهات، الكمامة ضرورية للصغار في الطقس السيء والشاش المبلل بديل جيد

يشهد المصريون اليوم طقس سيء حيث تنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وللأسف هذا الطقس يؤثر بشكل سلبي على الصغار والكبار خاصة مرضى حساسية الصدر والجلد والجيوب الأنفية، لذا يجب الحذر من هذا الطقس.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن الطقس السيء يضعف مناعة الصغار كثيرا ويجعلهم أكثر عرضة للأمراض الفيروسية والمعدية، لذا يجب على الأمهات الحذر من هذا الطقس.

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نصائح مهمة لحماية الأطفال من الطقس السيء

وأضاف عبد الحميد، أنه هناك بعض النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها مع الصغر لحمايتهم من مخاطر الطقس السيء، ومن هذه النصائح:-

عدم خروج الأطفال من المنزل فى هذا الطقس.

إغلاق نوافذ المنزل وعدم فتح باب الشقة إلا بفتحة قليلة لدخول أو خروج شخص وإغلاقة بعدها سريعا.

رش الماء بالمنزل ببخاخ للتخلص من أي أتربة عالقة بالجو داخل المنزل.

تعويد الصغار على ارتداء الكمامة خاصة مرضى الحساسية لحمايتهم من الأتربة وفى حالة عدم توفير الكمامة يمكن وضع شاش مبلل على الوجه فهو أكثر فاعلية من الكمامة.

تقديم السوائل الدافئة والماء للصغار باستمرار لترطيب حلقهم وتقليل فرص إصابتهم بأي التهابات أو فيروسات.

تقديم الطعام الصحى المهن لتقوية مناعتهم.

على الأم مسح الأسطح والأرضيات على مدار اليوم للتخلص من الأتربة أول بأول.

فى حالة وجود طفل مصاب بأي نوع من أمراض الحساسية على الأم الاهتمام بإعطائه أدويته بالجرعات التى حددها الطبيب.

حماية الأطفال من الطقس السيء، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

ولتقوية مناعة الطفل يجب اتباع النصائح التالية:

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، مما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.