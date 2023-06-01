العاصفة الترابية المفاجئة تثير المخاوف، ونشطاء: يوم القيامة دا ولا إيه

العاصفة الترابية، تصدرت العاصفة الترابية تريند مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، حيث دشن النشطاء هاشتاج "العاصفة الترابية"، وعبروا من خلاله على تخوفهم من تحول الجو إلى كتلة من التراب، الذي حجب الرؤية في العديد من المناطق.

العاصفة الترابية تثير مخاوف النشطاء

أثارت العاصفة الترابية مخاوف واندهاش نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن العاصفة الترابية الشديدة، التي اجتاحت بعض المحافظات، حدثت فجأة وبدون مقدمات، حيث تحولت النهار إلى ليل في غمضة عين، وشهدت البلاد فصول السنة الأربعة في 5 دقائق.

قال شريف يوسف عن العاصفة الترابية: "ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.. سبحان الله في 5 دقايق من عاصفة ترابية إلى مطر ورياح شديدة وعدم وضوح الرؤية.. ربنا يسترها على كل الناس يارب."

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العاصفة الترابية تغطي الرؤية، فيتو



وعلق أسامة لهيطة قائلًا: " في أقل من ٥ دقائق، تحول الجو من مشمس وهادئ الي ممطر مع برق ورعد وعاصفة ترابية عنيفة. يوم ١ يونيو. الجو اتجنن مع الأسعار."

عاصفة ترابية شديدة تبعها سقوط أمطار

ورد سعد رضوان فقال: "عاصفة ترابية شديدة تبعها سقوط أمطار علي السادة المسافرين توخي الحذر"

أما إيهاب فعبر عن اندهاشة من حدوث العاصفة فقال: "عاصفة ترابية رهيبة"

العاصفة الترابية تغطي المباني السكنية، فيتو



وأضاف ذي وندرر قائلًا: "عاصفة ترابية لم نعهدها منذ سنين"

أما محمد سلام فقال: "درجه الحراره ٤٥+ عاصفه ترابية+أمطار غزيرة.. فين بتوع حار جاف صيفا دافى ممطر شتاء!"

وعبر زينسو عن مخاوفها قائلة: "الدنيا بتمطر مع عاصفة ترابية ايه يوم القيامة ولا ايه"

وقال إبراهيم قشطة: "مدينه نصر عبارة عن عاصفة رملية مش ترابية والجو في منتهي العبث وربنا يستر"

العاصفة الترابية على الطرق الصحراوية، فيتو

أما محمود موسى فقال: " في منزل لسه منهار.. سقوط البيت كان قديم بس الحمد لله لا توجد إصابة البيت خالي.. في الجيزة شجرة نزلت علي سيارة"

دعاء الرياح والغبار في العاصفة الترابية

وقال مرضي ميمتو مرضي: " الله يحفظ اخوتي المصرين تحياتي لكم من المغرب"

العاصفة الترابية في الجيزة، فيتو



واستعانت نجلا العربي بدعاء الرياح والغبار فقالت: "دعاء الرياح والغبار

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها) أبو داود "اللهُم إني اسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " مسلم والبخاري"

تحذير من العاصفة التربية في طرق السفر، فيتو



وقالت نعمة عبد المنعم عليوة "يا رب لطفك بعبادك"

تحذير لمرضة الحساسية من العاصفة الترابية

وحذرت سلوى أبو زيد مرضى الحساسية قائلة: "عاصفة ترابية شديد في شبرا الخيمة ويصاحبها أمطار بسيطة.. سبحان الله.. مرضى الحساسية يمتنعوا عن الخروج او فتح أي أبواب أو شبابيك.. نخلي بالنا من ولادنا"

سقوط لوحات إعلانية على كوبري أكتوبر بسبب العاصفة، فيتو



وعبرت منى عبد الحميد عن مخاوفها قائلة: "عاصفة ترابية جامدة اوي اوي اول مره اشوف كدا ربنا يسلم ويستر"

أما أحمد أمين فقال: "سبحان الله.. فصول السنة كلها في 15 دقيقة.. بداية بالجو الحار الشديد، ثم عاصفة ترابية مفاجئة، ثم أمطار شديدة، ثم هواء بارد ودرجة حرارة منخفضة.. سبحانك يا مالك الملك.."

وقال مصطفى علاء الدين: "الأمريكان بيلعبو فى العدادات"

أما سامح شعبان فقال عن العاصفة الترابية: "سلم يا رب سلم.. عاصفة ترابية على طريق بلبيس منعت الرؤية، ربنا يلطف بينا ويهونها يا رب"

عاصفة ترابية مفاجئة، فيتو



وعلق أحمد عيسى قائلًا: "عاصفة ترابية جت فجأة محدش شايف قدامه وكله اتخنق والعربيات ركنت سبحان الله دقيقة وكانت بتمطر وبتخفف من الخنقة دي"

أما أحمد شتا فقال: "فيه عاصفة ترابية شديدة جدا وأمطار على الإقليمي (شبرا بنها الحر)، وفيه لوحات إعلانات بتقع على الطريق. اللي سايق يخلي باله، وربنا يسترها وينجي الجميع."

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة أصدرت بيانا عاجلا، بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء يومي الخميس والجمعة. استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وحذرت وزارة البيئة من وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.