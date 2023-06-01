النائبة دينا عبدالكريم: يجب تعظيم مشاركة مصر في المنتج الثقافي العالمي

الحوار الوطنى، أثنت دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، على المجهود المبذول الذي قامت به إدارة الحوار الوطني، وأوضحت أن التنظيم رائع ووخاصة أن الاستعداد بدأ منذ الدعوة لانعقاد الحوار الوطني، مشيرة إلى ضرورة تعظيم إسهام الدولة المصرية في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب.

وأضافت «عبدالكريم»، خلال حوارها عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: تعمل كل المؤسسات علي المشاركة في المنتج الثقافي العالمي، ولكن ينقصنا التنسيق والاستمرارية، موضحة قدمت الورقة البحثية لإدارة الحوار الوطني تحث علي أهمية إسهام الدولة المصرية في المنتج الثقافي العالمي.

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وتابعت عضو مجلس النواب: «حين شرفت بالدعوة للمشاركة في جلسة الهوية الوطنية والثقافة كان هذا الأمر شغلي الشاغل، فيجب أن نرسخ من نحن أمام العالم، ونتمنى أن تُذكر مصر فيُذكر التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن يتم الترويج للنماذج العالمية الناجحة من المصريين».

وأكدت، أن الهوية المصرية أمام تحدٍ، لأن المواطن يجب أن تكون ثقافته عالمية وأن يكون منفتحا على كل الثقافات: «لن نستطيع مواجهة ذلك، ولكن كلما شاركنا في هذا الأمر تعززت هويتنا، ويجب أن يكون إسهامنا في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب كبيرا».

لجنة أولويات الاستثمارات العامة في الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني؛ وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى وما يبذل من جهد لوضع أطروحات نقاش يشكل نتاج عمل وإعداد عام كامل، مضيفًا أن الحوار الوطنى قضى على مراحل التشكيك التى طرحت مثل هل سيؤتي ثماره من عدمه، وأنه واقع حقيقى يشارك فيه كافة الأطياف السياسة، مؤكدًا أن إعداد الحوار الوطنى نتج عن أفكارا وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".

وأشاد بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى والذى يشكل 66 % من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية.

قطاع السياحة يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى

وأشار محسب، إلى أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى، فمصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، ناهيك أن هناك مجالات للسياحة كالسياحة الرياضية من شأنها أن تفيد مجال السياحة فى مصر ؛ ولذا وجب الاهتمام بها.

وتابع: "من المقترحات الهامة التى نوليها اهتماما هو ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة والترويج للسياحة بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها".

محاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر

ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، عددا من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماما بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف.

تأهيل العاملين فى المجالات السياحية

وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزء من السياحة هى سياحة أفراد أو شباب ويهتمون بتلك الفنادق، مؤكدًا أن رجال الأعمال أشاروا لتلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يساهم فى جذب السياحة.