انتظام حركة الملاحة الجوية رغم سوء حالة الطقس

تشهد حركة الملاحة الجوية في المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بشكل خاص، انتظاما في حركة التشغيل لإقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية من وجود عاصفة ترابية ونشاط رياح.

وبحسب مصادر ملاحية، فإن موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد لم تؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن أو المطارات الداخلية، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

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وقالت المصادر الملاحية، إن هناك غرفة عمليات ومركز متابعة في كل مطار يتابع أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدة أن قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأكدت المصادر الملاحية، أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية؛ فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي تتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس الغير مستقر دون تعطل الحركة.

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة مدينة 6 أكتوبر قبل قليل، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المدينة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١-٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية