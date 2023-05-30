الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي في بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.

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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة SCAT من كازاخستان

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة SCAT الكازاخستانية التي بدأت رحلاتها لمطار العلمين أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة.

واستقبل فريق العمل بمطار العلمين الدولي الركاب بالهدايا والورود، وتمنوا لهم قضاء إجازة لا تنسى  بالعلمين وتكرار الزيارة.

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة بواقع رحلتين أسبوعيا حتى نهاية الموسم الصيفي.

4 حالات يسمح فيها للراكب على الطائرة باسترداد مبلغ تعلية درجة السفر

تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade  تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية من وإلى دبي ولندن وميلانو كمرحلة أولى عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران  egyptair.com.

تعلية درجة السفر 

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على التعلية.

ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

استرداد قيمة تعلية درجة السفر 

بمجرد قبول عرضك من قبل مصرللطيران وخصم المبلغ من بطاقتك الائتمانية، لن يكون هناك استرداد أرصدة أو عمليات التحويل لأية مبالغ، إلا بموجب الشروط التالية:

أ. في حال تم إلغاء الرحلة التي تم قبول العرض عليها وتمت ترقيتك، وقامت مصر للطيران بنقلك إلى رحلة أخرى ولكن في فئة خدمة الحجز الأصلي، سيتم رد المبلغ المدفوع مقابل الترقية إلى بطاقة الدفع الائتمانية التي تم استخدامها لدفع رسوم الترقية ولن تتحمل مصرللطيران أي مسؤولية أخرى تجاهك.

ب. تم قبول عرضك وحصلت على الترقية، لكنك لم تكن قادرًا على الجلوس في فئة الخدمة التي تمت ترقيتها لأسباب تُعزى إلى مصر للطيران، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير المعدات والتأخير في رحلة الترانزيت مما نتج عنه عدم تمكنك السفر على رحلة الترانزيت التي تمت ترقيتك عليها، ولكن باستثناء الأسباب التي تُعزى إلى أفعال صادرة عنك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اختيارك لتغيير الرحلة، أو تأخرك عن رحلتك.

• في حال الموافقة على الاسترداد، ستتم إعادة القيمة بالعملة التي تم بها خصم مبلغ الترقية، ستقتصر المبالغ المستردة على المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الترقية ولن يتم رد أي رسوم متعلقة بالبنك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل العملات الأجنبية والرسوم.

• تبقى شروط تذكرة المسافر الأصلية سارية المفعول حتى في حالة قبول العرض وترقية المسافر، بما في ذلك سياسات الإلغاء، رسوم التغيير، الحد الأدنى والحد الأقصى للإقامة والقيود الأخرى.

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