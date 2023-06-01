عاصفة ترابية تضرب شوارع الجيزة والقاهرة ( صور)

شهدت شوارع القاهرة والجيزة عاصفة ترابية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات

وتسود أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم على أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الي 37 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

و تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة

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وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد



وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية العربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة



توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد ،لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا



طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسودطقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا