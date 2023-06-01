الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق متهم بحيازة الهيروين في الشرابية

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بحيازة 140 لفافة هيروين وحيازة سلاح أبيض في منطقة الشرابية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من ضباط قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط سائق، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات المباحث، أن المتهم، يقوم بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وبتفتيشه  عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض مطوة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

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وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

,يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة الشرابية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشرابية

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