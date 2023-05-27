السبت 27 مايو 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة الحشيش في الوراق

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة "محمود.س" سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش وحيازته كمية من ذات المخدر بقصد الاتجار بمنطقة الوراق، وبراءة المتهم الثاني "أحمد.ا" في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع ووائل السيد.

وجاء في أمر الاحالة القضية رقم 16665 لسنة 2022 جنايات قسم الوراق، أن "محمود.س"، 25 سنة، سائق، و"أحمد.ا"، 30 سنة، سائق، في 9 نوفمبر من العام الماضي، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.

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وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي، جوهرا مخدرا "الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.

وكشف مجري التحريات بأنه حال تواجده بأحد الأكمنة بدائرة القسم أبصر المتهمان مستقلان سيارة حال إحراز الأول سيجارة ينبعث منها، رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على قطعتين لذات الجوهر المخدر وهاتف محمول، كما عثر بحوزة الثاني على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعزى قصدهما الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، كما عزي قصد المتهم الأول تعاطي السيجارة.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

,يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

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محكمة جنايات جنوب الجيزة الوراق جنايات قسم الوراق أحرز بقصد التعاطي تجارة المخدرات

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