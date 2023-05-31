التموين تستعد لصرف مقررات يونيو لـ64 مليون مواطن.. لا زيادة في أسعار الشهر الجديد.. وطرح اللحوم في المنافذ بـ195 جنيها

أسعار السلع التموينية، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا، صرف مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.



ثبات أسعار السلع التموينية



وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات للشهر الجديد، حيث تم توفير 31 صنفا أساسيا ضمن احتياجات المواطنين بالمنافذ، لافتًا إلي أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة.

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وأشار الوزير إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لا صحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.



وتقوم وزارة التموين بصرف الاستعاضة السلعية الأولي والتي تمثل 25٪ من قيمة الربط الربط التأميني كل تاجر.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو



وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 البالغ عددها 31 صنافا علي النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات



نصيب الفرد من السلع التموينية



وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يونيو، والذي يبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.



نصيب الفرد من السلع التموينية



ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات خلال شهر يونيو، كالآتي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار اللحوم السودانية

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.



وتبلغ كميات اللحوم التى يتم طرحها يوميا 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، حيث تقوم وزارة التموين باستيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى أبو سمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.





وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار اللحوم السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، ويبلغ سعر الكيلو 195 جنيها.

وتعمل وزارة التموين على زيادة كميات اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين وحتى عيد الاضحى المبارك.



وحددت وزارة التموين من 2 إلى 3 كيلو من اللحوم السوداني كحد أقصى لكل مواطن.

المخزون الاستراتيجي من السلع



وتعمل وزارة التموين علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.