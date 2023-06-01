تسليم 18 موتوسيكلا و39 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم بالجيزة الأحد المقبل

تقوم محافظة الجيزة يوم الأحد القادم الموافق ٤ يونيو بديوان عام المحافظة بتسليم ١٨ موتوسيكلا و٣٩ كرسيا كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.



وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفي وعلي أمين الخيرية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.



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مديرية القوى العاملة بالقاهرة





وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، في تقريره للوزارة، الثلاثاء الماضي متابعة تشغيل 127 من ذوى الهمم المشاركين في الملتقى الذى نظمته في شهر مارس الماضى والذين تم تسجيلهم وتقديم اوراقهم للعمل في 21 شركة من القطاع الخاص وهى: عالم المرح، فاين استون للاستثمارات، سال للاستثمار، شركة السبع، شركة نستله، شركة سياك، شركة اكورد بيزنس جروب ايجيب، شركة بريميير سرفيس، شركة ibs، شركة البريد للتوزيع، تراست بتروليوم سيرفيس، شركة فليرزتك للبرمجيات، جوشات للخدمات التكنولوجية، ليونى، شركة ECB، ارما، مدرسة الشعراوى الحديثة، مدرسة صوابى سكول الخاصة، مدرسة الرواد الحديثة، شركة شلبى اوسكار جراند ستورز، مستشفى الجنزوري التخصصي، شركة سياك.

ذوي الهمم



وأضاف مدير المديرية أنه استقبل عددا من ذوي الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي كدفعة ثانية، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية، وجارى استكمال باقى التعيينات ومتابعتها مع الشركات.

تسليم منح مالية لـ 50 فتيات مقبلات على الزواج

وكان قد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسليم منح مالية لـ 50 فتيات مقبلات على الزواج بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وأكد راشد أن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، مشيرا الي أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

كلمة محافظ الجيزة





ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة الي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة، مشيرًا الى أن محافظة الجيزة قد تبنت منذ أيام مبادرة مجتمعية فى ذلك الاطار لرفع وعى الاسر المصرية تجاه بعض الظواهر السلبية وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج والقضاء على الموروثات المجتمعية داعيًا الجميع بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبنائنا.