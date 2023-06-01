الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

تحرير 539 محضر إشغال طريق خلال شهر مايو بالأقصر

جانب من إزالة إشغال
جانب من إزالة إشغال الطريق بمحافظة الأقصر

شنت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن عددا من الحملات الصباحية والمسائية على مدار شهر مايو، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضرورة المتابعه الميدانيه المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتكثيف اعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية، تحقيقًا للانضباط العام.

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وأسفرت الحملات عن تحرير ٢٨٢٢ محضرا تضمنت ٥٣٩ محضر إشغال طريق، و٢٢٧ محضر بائع متجول، و١٦٩ محضر نظافة عامة، و٢٥٣ محضر مضبوطات متنوعة، و١٦٣٤ محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة لإزالة أحد المباني المخالفة بدون ترخيص بشارع سيالة بدران بمنطقة شرق المدينة بمسطح 200 م، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.

 

كما قام مجلس مدينة الأقصر بتنفيذ إزالة فورية في المهد، لإزالة درجات سلم مخالف لأحد المحال العامة بشارع المدينة المنورة بمساحة حوالى (5) م، وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدى على خط التنظيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 

وعلى صعيد آخر، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال نظافة شارع كورنيش النيل ابتداءً من ميدان الإبروتيل مرورًا بميدان مرحبًا وصولًا حتى متحف التحنيط، والتي تضمنت أعمال الأرضيات والبرجولات وغسيل أعمدة الإنارة بطول الكورنيش بمنطقتي جنوب ووسط المدينة إلى جانب مراجعة صيانة أعمدة الإنارة حيث تم عمل صيانة لكشافات الأعمدة لرفع كفاءتها.

 

كما تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال تقليم وتهذيب الأشجار، حيث قامت الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بأعمال التقليم والتهذيب للأشجار وقص الأحواض وإزالة الحشائش الزائدة مع إستكمال الأعمال بصورة مستمرة لرفع كفاءة المساحات الخضراء بمدينة الأقصر.

 

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