الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تسليم جثمان سيدة الشرقية المقتولة على يد نجلها لذويها

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد نجلها داخل منزلها بالشرقية، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، بتسليم جثمان سيدة قتلت على يد نجلها الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات لذويها عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من إجراءات التشريح، وصدور قرار النيابة بتصريح الدفن، بعد تلقيها طعنتين نافذتين في منطقة الرقبة من قبل المتهم والذى تم التحفظ عليه بديوان قسم شرطة بلبيس لحين استجوابه.

تقريرالطب الشرعي يكشف سبب وفاة ملاحظ الشرقية داخل لجنة امتحان الإعدادية

جريمة حى النادي 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بحى النادى الكائن بدائرة مركز شرطة بلبيس.

Advertisements

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ  وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى"هناء.م" 47 عاما (ربة منزل) ويلقبونها الجيران “أمينة” مقيمة بنطاق مركز بلبيس وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط مركز الشرطة، أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليها ويدعى"أحمد.ع.ب"20 عاما طالب جامعي (كلية الحاسبات والمعلومات) حيث كانت الضحية تعيش مع نجلها الوحيد بعد وفاة رب الأسرة منذ عامين تقريبا وزواج  نجليته.

كما تبين أن الجاني قام بطعنها بـ"سكين" عدة طعنات، بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم أبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وتسليم نفسه للقوات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

سماع أقوال أسرة المجنى عليها

وبسؤال نجلة المجنى عليها (متزوجة) أفادت بأن الجيران اتصلوا بها وابلغوها بأن والدتها حدث لها مكروه وأسرعت للمنزل فوجدتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها قطع ذبحي بالرقبة قائلة:“والله امي كانت طيبة أوى وبتعشقه.. معرفش ليه عمل كده.. شقيقي كان طيب ومحترم ومتفوق ولكن اصيب بحالة نفسية صعبة بعد وفاة والدي”.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتداب  الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة.

 

دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طالب يقتل والدته بالشرقية شاب يقتل امه بالشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات جرائم القتل بالشرقية حوادث مديرية امن الشرقية نيابة الشرقية

مواد متعلقة

ملتقى توظيف يوفر 4 آلاف فرصة عمل لشباب الشرقية بمشاركة 40 شركة قطاع خاص

الأمير حسين عن لقائه بخطيبته: محظوظ لأني مش كل يوم بتعرف على حد زي رجوة

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بإلقاء جثة رضيع بمقلب قمامة في عين شمس

بحوث الإسكان والبناء ينظم المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري

تشريح جثة طفل عثر عليه في أحد مقالب القمامة بالعباسية

أمن القاهرة يكشف تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم والاستيلاء على شقته

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

السيدة انتصار السيسي تشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية