رئيس البورصة: نشجع الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقيمة المضافة العالية على القيد

أخبار البورصة اليوم، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تشجع الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقيمة المضافة العالية على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية.

أخبار البورصة اليوم

وأضاف: "نشجع الشركات من كافة القطاعات على القيد لإثراء التنوع القطاعي داخل السوق وتنمية جانب العرض".

وهنأ رامي الدكاني قيادات شركة لوتس بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم التي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة عام إلى عامين، كما أشاد بالتزامهم ببناء منظومة قوية ومتكاملة للاستدامة.

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جدير بالذكر أنه نظمت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى (LUTS.CA) يوم الأربعاء الموافق 31-مايو-2023، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "دق الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة وذلك بعد قيد الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في الفعالية رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية واللواء علاء الدين يحيى خلــــف رئيس مجلس الإدارة وأيمن اسماعيل العبد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هبة الله إسماعيل العبد والدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد درويش، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

وقال علاء الدين خلف إن القيد يمثل خطوة مفصلية في استراتيجية الشركة حيث سعت إليه لما يتيحه من فرص للنمو والوصول الي الأسواق المالية لتمويل عمليات التوسع والخطط الاستراتيجية للشركة، وأضاف بأن بيانات شركة لوتس تظهر ملاءتها المالية وقوة عناصر التشغيل لديها.

وأكد أيمن العبد أن خطة عمل الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال فترة عام إلى عامين، مشيرا إلى بناء الشركة منظومة عمل قوية بدءا من القامات والكفاءات التي يتشكل منها مجلس إدارة الشركة.

جدير بالذكر أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى (LUTS.CA) تعمل بالمجال الزراعي وتتضمن أنشطتها استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح، كما تقوم أيضا بتوريد الأعلاف إلى المزارع داخل القطر بالإضافة إلى التصدير، كما تستصلح الشركة حاليا 3000 فدان بمحافظة الوادي الجديد سيتم تصدير كامل إنتاجهم.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 56 مليون جنيه مصري مقسم على 560 مليون سهم، كما بلغت حقوق الملكية نحو 89 مليون في حين بلغت أرباح الشركة في عام 2022 ما يزيد عن 12 مليون جنيه مصري.