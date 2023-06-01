الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا تكشف عملية استخبارية أمريكية باستخدام هواتف أبل

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه اكتشف "عملية" للاستخبارات الأمريكية باستخدام هواتف شركة "أبل".

عملية استخباراتية

وأضاف في بيان أن آلافًا من هواتف "أبل" تم استهدافها لتكون جزءًا من العملية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم ترد شركة "أبل" الأمريكية على طلب "رويترز" للتعليق بعد.

وعلى الجانب الأخر أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن بلاده لا تريد تشجيع أو تمكين الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

Advertisements

الأراضي الروسية

وأضاف أن الولايات المتحدة تحافظ على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، لافتًا في الوقت ذاته إلى التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.
وقال إن المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مستمرة خلال فصل الصيف.

الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت، أن برلين تعتبر، من وجهة نظر القانون الدولي، الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية بأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر الهجمات على موسكو بأسلحة أوكرانية أمرا مشروعا، قال هيبيشترايت، اليوم الأربعاء: "لقد أعطيت تقييما ليس للهجوم (بالمسيرات الأوكرانية على موسكو) ولكن تقييما من وجهة نظر القانون الدولي، والقانون الدولي يعتبر مثل هذه الضربات مشروعة".

تزود كييف بالأسلحة

كما أشار هيبيشترايت إلى أن برلين، كما صرح المستشار أولاف شولتس، تزود كييف بالأسلحة بهدف"الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

ويأتي ذلك بعد استهداف نحو 13 طائرة مسيرة أمس العاصمة الروسية موسكو، أسقطت 8 منها، أما البقية فطالت أبنية في بعض الضواحي التي تصنف راقية إلى حد ما.
ويشار إلى أن كييف كانت أكدت أمس أن لا دخل لها بتلك الهجمات المباغتة، إلا أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أشار في الوقت عينه إلى أنه استمتع وفرح برؤية تلك المسيرات.

 أصابع أوكرانية

في حين جزمت موسكو مرارًا بأن أصابع أوكرانية خلف تلك الهجمات.

البيت الأبيض: لا نشجع أوكرانيا على شن ضربات داخل روسيا

فيلق روسيا الحرة يستعد للهجوم على موسكو وقيصر: لسنا عصابة من المجرمين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عملية استخباراتية روسيا الولايات المتحدة وروسيا

مواد متعلقة

روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية بميناء أوديسا بسلاح عالي الدقة

روسيا تعلن أن أي مسئول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا

روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية