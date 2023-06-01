روسيا تكشف عملية استخبارية أمريكية باستخدام هواتف أبل

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه اكتشف "عملية" للاستخبارات الأمريكية باستخدام هواتف شركة "أبل".

عملية استخباراتية

وأضاف في بيان أن آلافًا من هواتف "أبل" تم استهدافها لتكون جزءًا من العملية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم ترد شركة "أبل" الأمريكية على طلب "رويترز" للتعليق بعد.

وعلى الجانب الأخر أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن بلاده لا تريد تشجيع أو تمكين الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

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الأراضي الروسية

وأضاف أن الولايات المتحدة تحافظ على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، لافتًا في الوقت ذاته إلى التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال إن المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مستمرة خلال فصل الصيف.

الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت، أن برلين تعتبر، من وجهة نظر القانون الدولي، الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية بأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر الهجمات على موسكو بأسلحة أوكرانية أمرا مشروعا، قال هيبيشترايت، اليوم الأربعاء: "لقد أعطيت تقييما ليس للهجوم (بالمسيرات الأوكرانية على موسكو) ولكن تقييما من وجهة نظر القانون الدولي، والقانون الدولي يعتبر مثل هذه الضربات مشروعة".

تزود كييف بالأسلحة

كما أشار هيبيشترايت إلى أن برلين، كما صرح المستشار أولاف شولتس، تزود كييف بالأسلحة بهدف"الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

ويأتي ذلك بعد استهداف نحو 13 طائرة مسيرة أمس العاصمة الروسية موسكو، أسقطت 8 منها، أما البقية فطالت أبنية في بعض الضواحي التي تصنف راقية إلى حد ما.

ويشار إلى أن كييف كانت أكدت أمس أن لا دخل لها بتلك الهجمات المباغتة، إلا أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أشار في الوقت عينه إلى أنه استمتع وفرح برؤية تلك المسيرات.

أصابع أوكرانية

في حين جزمت موسكو مرارًا بأن أصابع أوكرانية خلف تلك الهجمات.