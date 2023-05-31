فيلق روسيا الحرة يستعد للهجوم على موسكو وقيصر: لسنا عصابة من المجرمين

أعلن قائد مجموعة روسية معارضة أن لديه الآلاف من المتطوعين الذين ينتظرون الانضمام إلى مجموعته، تحضيرًا لمواصلة هجماتهم ضد أهداف داخل روسيا وبما فيها العاصمة موسكو.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا.

وكشف قائد مجموعة "فيلق روسيا الحرة" والملقب بـ "قيصر" أن لديهم قدرات عسكرية مثل قذائف الهاون والمركبات المدرعة والمنصات الواقية من الرصاص، إضافة لأنظمة محمولة مضادة للدبابات ووحدة استطلاع فعالة للغاية بطائرات بدون طيار، بحسب ما نقلت عنه "ذا تايمز" البريطانية.

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من 500 إلى ألف جندي

وقال إن وحدته بقوة كتيبة والتي عادة ما تتكون من 500 إلى ألف جندي، مشيرًا إلى أن لديهم خططا للتوسع.

فيلق روسيا الحرة، فيتو

وأضاف: "سنستمر في تنفيذ غاراتنا هذه لدرجة أن لدينا قطعة أرض روسية خاصة بنا، حتى يتمكن الروس الوطنيون الحقيقيون من الانضمام إلينا". وتابع "بمجرد حدوث ذلك، سننمي قوتنا وأعدادنا بسرعة وسينتهي بحملة الكرملين".

إلى ذلك، أوضح قيصر البالغ من العمر 49 عامًا مازحًا أن أسلحة وحدته تم شراؤها من خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت AliExpress وeBay وكذلك من المتاجر العسكرية الروسية.

وشدد على أن جميع أفرادها مواطنون روس، لكنه أقر بأنهم خدموا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

يقاتلون ضمن القوات الأوكرانية

وقال: "نحن لسنا عصابة من المجرمين أو شركة عسكرية خاصة مثل فاجنر. نحن نقاتل داخل هيكل القوات الأوكرانية. وهدفنا الرئيسي ومهمتنا هو الدفاع عن أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضيها. بعد ذلك سنذهب لتحرير منزلنا"، في إشارة إلى روسيا.

وأضاف أن "الغارة على موسكو كانت تهدف إلى دعم هجوم أوكرانيا المضاد المخطط له، وبمثابة حملة تجنيد لتشجيع الروس على الإطاحة ببوتين قبل أن تأتيهم الحرب".

كذلك أوضح أن المجتمع الروسي بحاجة إلى إدراك أن "من يرفع السيف قد يقتل أيضًا بحد السيف"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الروسي اليوم لا يحترم الدبلوماسية، بل القوة فقط. وأظهرنا لهم قوتنا".

تدمير آخر سفينة أوكرانية

وجاء في بيان الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية دمرت في 29 مايو الجاري، بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.

في موازاة ذلك، أكدت الوزارة اندلاع معارك عنيفة بالقرب من بلدة أفدييفكا على محور دونيتسك، وإحباط أنشطة 3 مجموعات استطلاع تخريبية أوكرانية في محور كوبيانسك.

وقالت إنها دمرت مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.

أضرار بالغة

وكان الجيش الأوكراني قد قال الاثنين إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيسي لتصدير الحبوب.

فيما لم يحدد الجيش حينها ما إذا كانت تلك الأضرار التي لحقت بالميناء تؤثر على صادرات الحبوب.

ومواني منطقة أوديسا هي التي تصدر منها أوكرانيا الحبوب ومواد غذائية أخرى، في إطار مبادرة تتعلق بمواصلة الصادرات من هناك.

"يوري أوليفيرينكو"

وتعدّ "يوري أوليفيرينكو" سفينة تسمح بإنزال جنود. وكانت تُعرف سابقًا باسم "كيروفوجراد"، ثم أُعيدت تسميتها في العام 2016 تكريمًا لجندي أوكراني قُتل في العام 2015 قرب مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

وفي يونيو 2022، قام الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتكريم طاقمها لـ"بطولته" في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي الضخم.

واستُخدمت السفينة أيضًا في العام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.

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