فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 ولمدة (15) يوما.



وأعلنت المديرية أنه على من يرغب في طلب التظلم يتقديم بطلب للجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية بطور سيناء وتوريد 35 جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية.



محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ترأس أمس الأربعاء الاجتماع التنسيقي بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية والتي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 12 / 6 / 2023 وحتى الخميس 13 / 7 / 2023 وذلك بمقر قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ.



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بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمستشار العسكري ورؤساء المدن والجهات المعنية كالأمن والصحة ومياة الشرب والكهرباء والتموين والإسعاف والدفاع المدني ومندوبي القوات المسلحة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتعاون بين رؤساء المدن بالانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على مستوى عال وتزويدها بمبردات المياه كما وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.



كما أهاب باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.



وأشار المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا علي ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.



ومن جانبه أعلن وكيل الوزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة وتم التأكيد علي هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة والخبز المدعم المنتدبين لأعمال الامتحانات ٠

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم أيضا تجهيز عدد 7 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، وتم تجهيزها وتأثيثها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.